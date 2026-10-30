Latina, insediamento del nuovo Consiglio comunale dei bambini

Nel pomeriggio di oggi si è insediato il nuovo Consiglio comunale delle bambine e dei bambini all’interno dell’aula consiliare del Comune di Latina. I protagonisti di questo incontro sono stati i piccoli consiglieri, che portano le voci dei più giovani della nostra comunità.

Durante l’anno, i consiglieri più piccoli saranno coinvolti in vari progetti. Per ora, non sono stati resi noti particolari sulle iniziative che intendono intraprendere. È fondamentale coinvolgere i bambini in attività di questo tipo per educarli alla partecipazione attiva e ai valori della democrazia.

Per ulteriori dettagli sui progetti futuri e sulle attività del Consiglio, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.

Chi è interessato può seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune, per rimanere informato sulle attività e le iniziative che verranno programmate.