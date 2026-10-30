Sabaudia, interruzione idrica: le indicazioni per i cittadini

Interruzione idrica in corso nel Comune di Sabaudia a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica comunale. Come comunicato da Acqualatina, il disservizio durerà fino alle ore 19:00 di oggi, 29 ottobre 2026.
Le aree colpite dall’interruzione includono:
Via Litoranea, Colle la Guardiana e Quattro Stagioni. I residenti in queste zone sono invitati a prestare attenzione alla situazione.
Per maggiori dettagli, è possibile contattare il numero verde di emergenza di Acqualatina al 800 626 083. Si raccomanda ai cittadini di seguire gli aggiornamenti riguardanti il ripristino del servizio.
È importante rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali del Comune per ricevere notizie in tempo reale sull’evoluzione della situazione.