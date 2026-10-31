Gaeta, ringraziamento alla ditta F.lli Cervone per il TPL

Il Sindaco di Gaeta, Dott. Cristian Leccese, ha espresso un sentito ringraziamento alla ditta F.lli Cervone per il servizio prestato nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) per oltre quarant’anni.

In occasione dell’introduzione della nuova Unità di Rete 11 Sud Pontino, il primo cittadino ha voluto evidenziare il contributo che l’azienda ha fornito dal 1982, distinguendosi per la sua professionalità e per l’impegno nel servizio al pubblico.

«La ditta F.lli Cervone ha avuto un ruolo cruciale nella mobilità della nostra città», ha dichiarato il Sindaco, mettendo in luce come l’azienda sia diventata un simbolo di orgoglio per la comunità di Gaeta, accompagnando generazioni nei loro spostamenti quotidiani.

L’Amministrazione Comunale ha anche rimarcato la capacità dell’azienda di offrire un servizio attento alle esigenze dei cittadini, con un costante impegno per il miglioramento e la cura dell’area.

Attualmente, non sono disponibili informazioni sulla data di inizio della nuova Unità di Rete 11 Sud Pontino né sui dettagli relativi alla nuova gestione del TPL.