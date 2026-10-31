Latina, richiesta di stato di calamità per maltempo

Il Comune di Latina ha inoltrato una richiesta di stato di calamità naturale alla Regione Lazio, a causa degli eventi metereologici avvenuti nella notte tra il 20 e il 21 ottobre. Le stime parlano di 40 milioni di euro di danni causati da queste condizioni atmosferiche avverse.

Questa scelta è stata effettuata dopo aver considerato la gravità della situazione, che ha avuto un impatto notevole sulla città di Latina. Le autorità locali stanno lavorando attivamente per ottenere il supporto necessario per far fronte alle difficoltà causate da questo maltempo.

Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove sono disponibili aggiornamenti sui danni e sulle misure intraprese.