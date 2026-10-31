Sabaudia, modifiche al trasporto pubblico: nuovi orari dal 30 ottobre 2026

Dal 30 ottobre 2026, entreranno in vigore i nuovi orari e percorsi del Trasporto Pubblico Locale dell’UDR 11 Sud Pontino, che comprende anche il Comune di Sabaudia.

Nel comunicato ufficiale del Comune non sono stati specificati i dettagli sui cambiamenti, ma è stata annunciata l’attivazione di una nuova pagina da parte di Astral. Questa piattaforma è stata progettata per essere semplice e intuitiva, permettendo agli utenti di consultare le linee, verificare gli orari e pianificare i propri spostamenti.

I cittadini interessati sono invitati a visitare il sito o l’app di Astral per avere informazioni più chiare sui cambiamenti. Attualmente, non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle categorie di utenti che potrebbero vedere modifiche nei loro percorsi.

Per rimanere aggiornati, è consigliabile controllare il comunicato ufficiale del Comune o la nuova pagina di Astral dedicata al trasporto pubblico locale.