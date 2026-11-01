Latina, allerta maltempo: attesa pioggia il 1° novembre

Il Comune di Latina ha annunciato che il 1° novembre ci sarà un significativo arrivo di piogge. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione meteorologica per valutare possibili sviluppi futuri.

Per ora, non ci sono dettagli specifici riguardo al meteo o sulle misure di prevenzione che potrebbero essere necessarie. Tuttavia, verranno forniti aggiornamenti utili per chiarire le azioni da intraprendere da parte dei cittadini.

Si invita tutti a seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere aggiornati su eventuali novità e per ricevere indicazioni su come comportarsi in caso di maltempo.