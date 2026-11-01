Sabaudia partecipa alla Borsa del Turismo Archeologico a Paestum

Il Comune di Sabaudia è presente alla 28ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si tiene presso l’ex Tabacchificio Cafasso di Paestum. Questa manifestazione si propone di mettere in evidenza il patrimonio storico e archeologico della nostra area.

La delegazione è guidata dall’Assessore alla Cultura Claudia Laportella, che illustrerà la Villa di Domiziano, uno dei più importanti siti archeologici di Sabaudia. La villa, situata sulle sponde del Lago di Paola, è un tesoro per il suo valore storico, culturale e paesaggistico.

Durante l’evento, sarà presentato il piano di valorizzazione del sito archeologico, in conformità con il protocollo d’intesa firmato nel 2025. Questo prevede una convenzione con la Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio, con l’intento di garantire una fruizione più stabile e organizzata dell’area archeologica.

L’Amministrazione comunale intende rendere la Villa di Domiziano sempre più accessibile e integrata nell’offerta culturale e turistica di Sabaudia, sfruttando un patrimonio che può arricchire la conoscenza della storia locale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla manifestazione, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia sui propri profili social.