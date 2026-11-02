Priverno, Welcome Children: appuntamento 22 novembre 2026

Sabato 22 novembre 2026, alle ore 10.30, si terrà l’iniziativa Welcome Children – un albero per ogni bambino presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Priverno. Questo evento è dedicato ai bambini nati e residenti nella città, con particolare attenzione a quelli nati nel 2025.

Da alcuni anni, il progetto si propone di accogliere i nuovi nati con un dono simbolico: un alberello da piantare e curare, che crescerà insieme ai piccoli. Questo gesto è un augurio per un futuro più attento all’ambiente e alla natura.

Oltre alla consegna degli alberelli, i genitori potranno partecipare a una lezione informativa sulle manovre di disostruzione pediatrica, condotta dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno un kit di prodotti pediatrici in omaggio.

Un sentito ringraziamento va a Sibelco Italia s.p.a. per la fornitura degli alberelli, alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina per la lezione e a Farmacia Carbone per i prodotti pediatrici offerti.

Per chi arriverà con passeggini, si consiglia di entrare da Via Principe Amedeo, utilizzando l’entrata del Palazzo comunale in Piazza Trieste.