Latina, allerta gialla per vento in vigore: le indicazioni per i cittadini lunedì 2 novembre

Latina
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per vento che interesserà l’intero territorio di Latina, a partire da lunedì 2 novembre e per le successive 24-30 ore.
Si prevedono venti di intensità variabile, da forti a burrasca, con un incremento particolare atteso nelle aree settentrionali della Regione Lazio. Si consiglia ai cittadini di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché questo fenomeno potrebbe causare alcuni disagi.
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.