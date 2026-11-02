Cisterna di Latina, Consiglio Comunale: convocazione straordinaria

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina è convocato per un incontro straordinario che avrà luogo il Giovedì 05 novembre 2026 alle ore 17:30. Se necessario, ci sarà una seconda convocazione il Lunedì 09 novembre 2026 alle ore 17:00. L’incontro si terrà presso il Palazzo Comunale, nella sala consiliare al primo piano, come comunicato ufficialmente dal Comune.

Durante la seduta, si discuteranno diversi temi all’ordine del giorno. Tra i punti salienti ci sono l’approvazione del verbale della riunione precedente, alcune modifiche al bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 e l’approvazione di un nuovo regolamento sui servizi degli asili nido comunali.

La riunione sarà guidata dal presidente del Consiglio Comunale, Ing. Quirino Mancini. I cittadini interessati possono ottenere ulteriori dettagli consultando il post ufficiale del Comune.

È consigliabile per i cittadini visitare il sito del Comune per eventuali aggiornamenti o modifiche all’ordine del giorno.