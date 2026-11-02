Sabaudia partecipa alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum

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Il Comune di Sabaudia ha reso noto che parteciperà alla 28ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, una manifestazione che si concentra sulla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico.

Questa fiera rappresenta un’opportunità per mettere in risalto la Villa di Domiziano, uno dei luoghi più emblematici del nostro territorio, facendone emergere il valore storico e archeologico. L’assessore alla Cultura, Claudia Lapor tella, sarà presente per portare la voce dell’Amministrazione comunale e sottolineare l’importanza di far conoscere meglio questo sito.

La Borsa del Turismo Archeologico si propone di far scoprire Sabaudia attraverso la sua cultura e la sua storia, contribuendo a stimolare un crescente interesse verso le risorse locali e il patrimonio UNESCO. Questo favorisce un dialogo più ampio sulla cultura e le tradizioni del nostro territorio.

Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alla data e al luogo dell’evento. Per rimanere aggiornati, si consiglia di seguire il post ufficiale del Comune di Sabaudia, dove verranno annunciati ulteriori particolari.