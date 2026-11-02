Sabaudia partecipa alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum

Il Comune di Sabaudia ha reso noto che parteciperà alla 28ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, una manifestazione che si concentra sulla valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico.

Questa fiera rappresenta un’opportunità per mettere in risalto la Villa di Domiziano, uno dei luoghi più emblematici del nostro territorio, facendone emergere il valore storico e archeologico. L’assessore alla Cultura, Claudia Lapor tella, sarà presente per portare la voce dell’Amministrazione comunale e sottolineare l’importanza di far conoscere meglio questo sito.

La Borsa del Turismo Archeologico si propone di far scoprire Sabaudia attraverso la sua cultura e la sua storia, contribuendo a stimolare un crescente interesse verso le risorse locali e il patrimonio UNESCO. Questo favorisce un dialogo più ampio sulla cultura e le tradizioni del nostro territorio.

Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alla data e al luogo dell’evento. Per rimanere aggiornati, si consiglia di seguire il post ufficiale del Comune di Sabaudia, dove verranno annunciati ulteriori particolari.