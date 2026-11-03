Latina, controllo dermatologico: appuntamento il 10 novembre

La Farmacia Comunale di Latina organizza un controllo dermatologico per affrontare problematiche come dermatiti e acne, in collaborazione con BIODERMA. L’evento si svolgerà martedì 10 novembre, dalle 15:00 alle 19:00.
Il controllo avrà luogo presso la Farmacia Comunale, che si trova in viale John Fitzgerald Kennedy 42 a Latina. Questo appuntamento rappresenta un’ottima opportunità per ricevere suggerimenti pratici sulla cura della pelle e per porre domande direttamente agli esperti del settore.
I partecipanti potranno anche ricevere campioni gratuiti e usufruire di sconti speciali sui prodotti per la cura della pelle.
Per ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare la Farmacia Comunale tramite il numero WhatsApp 334 623 3337.
Si consiglia di partecipare a questa iniziativa, particolarmente utile per chi ha problematiche dermatologiche, e di seguire il post ufficiale della Farmacia Comunale per eventuali aggiornamenti.