Cisterna di Latina, campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/27

La Asl di Latina ha avviato la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/27, un’importante iniziativa per contrastare un’infezione altamente contagiosa che può risultare particolarmente pericolosa per i gruppi più vulnerabili. Questa campagna si concentra su anziani, neonati, donne in gravidanza e persone affette da patologie croniche.

La vaccinazione è una misura preventiva fondamentale. Non solo protegge chi si vaccina, ma aiuta anche a ridurre la diffusione del virus, offrendo una protezione indiretta a tutta la popolazione.

Il vaccino è gratuito. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il proprio medico di fiducia o i servizi vaccinali della Asl. A Cisterna, il Poliambulatorio di via Monti Lepini è il principale punto di riferimento per la vaccinazione.

Attualmente, non sono state comunicate informazioni dettagliate sulla data di inizio e sulla data di conclusione della campagna vaccinale, pertanto si consiglia ai cittadini di tenersi aggiornati.

È raccomandato che la popolazione consulti il proprio medico di base o i servizi vaccinali per avere ulteriori dettagli e indicazioni utili.