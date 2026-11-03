Sabaudia, 24ª Mezza Maratona: appuntamento 8 novembre 2026

Il 8 novembre 2026, Sabaudia ospiterà la 24ª Mezza Maratona, un evento curato dal Comitato Territoriale UISP di Latina in collaborazione con il Comune di Sabaudia. L’incontro avrà luogo in Piazza del Comune.

I partecipanti potranno arrivare a partire dalle 7.30, mentre la partenza è prevista per le 9.30. Questa gara fa parte del Grande Slam UISP “Natalino Nocerra” e darà agli atleti l’opportunità di scegliere tra due distanze: 21,097 km e 10 km.

La Mezza Maratona non è solo una competizione sportiva, ma rappresenta anche un momento per valorizzare la cultura sportiva e per favorire l’incontro tra atleti e appassionati. Il percorso attraverserà le strade della città, coinvolgendo attivamente la comunità e tutti gli sportivi locali.

Per ulteriori dettagli, regolamento e modalità di iscrizione, si consiglia di consultare il sito ufficiale della UISP Latina.

È opportuno seguire il post ufficiale o i canali social del Comune di Sabaudia per eventuali aggiornamenti o modifiche al programma.