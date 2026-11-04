Latina, evento cinema al Museo Cambellotti: 5 novembre

Mercoledì 5 novembre, a partire dalle ore 16:00, il Museo Duilio Cambellotti di Latina ospiterà un incontro dedicato al cinema, che metterà in luce il dialogo tra arte, cultura contemporanea e l’identità locale. Questo evento rientra nel progetto culturale “Forza e visioni, 150 anni di Cambellotti”, promosso dal Comune di Latina per celebrare il 150° anniversario della nascita di Duilio Cambellotti.

Il programma include la partecipazione del regista Gianfranco Pannone, insieme a Donata Carelli, insegnante, scrittrice e sceneggiatrice, e Chiara Tarquini, attrice e regista teatrale. Questo incontro offre l’occasione per esplorare il legame tra creatività, memoria e il nostro territorio, utilizzando nuovi linguaggi espressivi.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Latina.