Cisterna di Latina, servizi comunali: Carta dedicata per famiglie

Cisterna di Latina ha introdotto un nuovo servizio per le famiglie residenti, che consiste in una carta dedicata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Questo sostegno è riservato ai nuclei familiari con un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, non è necessario presentare domanda per ricevere questo aiuto.

Non potranno beneficiare di questo contributo le famiglie che già ricevono l’Assegno di Inclusione (ADI), la Carta acquisti o altre forme di sostegno economico contro la povertà e per l’inclusione sociale. Inoltre, non sarà possibile richiedere la carta per le famiglie in cui almeno un membro riceve prestazioni di sostegno al reddito o alla disoccupazione, come NASpI, DIS-COLL, CIG e simili.

Per il prossimo anno 2026, è previsto un contributo di 500 euro per ciascun nucleo familiare, che sarà disponibile a partire dal 4 novembre 2026. Un ulteriore contributo di 500 euro sarà accreditato a partire da aprile 2027. L’importo verrà erogato tramite una carta elettronica prepagata, fornita da Poste Italiane.

Le carte saranno distribuite presso gli uffici postali abilitati agli aventi diritto. Le carte già emesse in precedenza rimarranno valide per i beneficiari confermati nel nuovo elenco. È fondamentale ricordare che per mantenere il beneficio relativo al 2026, la carta dovrà essere utilizzata per la prima volta entro il 16 dicembre 2026.

Per controllare la propria idoneità, è necessario verificare se il protocollo della propria DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è presente nell’elenco pubblicato. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del comune o contattando il Segretariato Sociale – PUAC del Comune di Cisterna, situato in Corso della Repubblica 186, con orari di apertura riportati nel post ufficiale.

Per ulteriori dettagli, gli interessati possono contattare il numero 0696834315 oppure inviare un’email a puac@comune.cisterna.latina.it.