Gaeta, progetto scolastico sulla prevenzione: inaugurazione all’Istituto Nautico

All’Istituto Nautico di Gaeta è stato lanciato il progetto Divertiti. Vivi. Torna a casa, incentrato sulla prevenzione e su uno stile di vita sano. Questa iniziativa, rivolta agli studenti del triennio, ha trovato un forte sostegno in Luigi Vellotti e Michela Ciaramella, genitori di Eugenio e Pierluca.

Il progetto, coordinato da Fortuna Buonante e ideato dall’Associazione Cantieri Culturali, si propone di far comprendere l’importanza della vita. Durante l’incontro di oggi, si è parlato di prevenzione e di scelte di vita salutari, grazie al contributo della psicologa Mariella Gelso e della pneumologa Alessandra Di Perna, che hanno offerto la loro esperienza a supporto dell’iniziativa.

Gli organizzatori hanno sottolineato quanto sia fondamentale fornire ai giovani gli strumenti per affrontare le varie sfide che si presenteranno. Il messaggio chiave è quello di trasformare la fragilità in forza, spronando i ragazzi a diventare protagonisti del proprio percorso di crescita.

Il prossimo incontro del progetto si svolgerà giovedì presso l’Istituto superiore Fermi. Le attività formative proseguiranno per tutto il mese di novembre, concludendosi in un evento di restituzione alla città di Gaeta, che si terrà venerdì 11 dicembre presso il Cinema Teatro Ariston.

Si auspica che il messaggio e il significato di questo progetto possano espandersi oltre i confini locali, seminando consapevolezza e speranza tra i giovani.