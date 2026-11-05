Cori, Celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale: 8 novembre

Il 8 novembre, Cori ospiterà le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un evento che il Comune di Cori ha organizzato su invito del Prefetto di Latina.
La giornata avrà inizio con una Santa Messa dedicata ai Caduti di tutte le guerre, che si svolgerà presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
Successivamente, il Sindaco deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, un gesto simbolico di omaggio e rispetto per coloro che hanno sacrificato la loro vita per la Patria.
Questa giornata rappresenta un’importante occasione per trasmettere ai giovani i valori di pace, unità e memoria storica, affinché questi principi non vengano dimenticati nel tempo.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, si invita a consultare i canali ufficiali del Comune di Cori.