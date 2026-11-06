Gaeta, Angelo Magliozzi nominato Assessore della Giunta comunale

Questa mattina, il Sindaco Cristian Leccese ha ufficializzato la nomina di Angelo Magliozzi come nuovo Assessore della Giunta comunale di Gaeta. Magliozzi, noto imprenditore locale e attuale Presidente della Pro Loco, ha già avuto esperienze significative in amministrazione, avendo ricoperto in passato il ruolo di Vicesindaco e Assessore.

La sua nomina arriva a seguito del consenso ottenuto, con 485 preferenze alle recenti elezioni comunali, dove ha partecipato con la lista “Mitrano nel cuore”. Magliozzi ha già fatto parte della Giunta del Sindaco Leccese come Assessore per un breve periodo nel 2024.

Le deleghe affidate a Magliozzi includono Polizia Locale, Personale, Turismo e Marketing territoriale, Attività Produttive, PNRR, Professioni, Lavoro Autonomo e Commercio. Il Sindaco Leccese ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Magliozzi, sottolineando le sue competenze e professionalità.

Il nuovo Assessore ha ringraziato per la fiducia ricevuta, evidenziando l’importanza di lavorare in sinergia per rispondere alle esigenze del territorio. Magliozzi ha manifestato la sua disponibilità a rimboccarsi le maniche e affrontare le sfide che lo attendono.