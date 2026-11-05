Sabaudia, celebrazione dell’Unità Nazionale e Forze Armate

Il Comune di Sabaudia ha comunicato che il 4 novembre si terrà la celebrazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in Piazza delle Medaglie. Questo evento è un’importante occasione per ricordare il sacrificio di coloro che hanno servito la patria, contribuendo alla pace e rafforzando il legame tra i cittadini e le istituzioni locali.

Alla manifestazione parteciperanno il Vicesindaco Vittorio Tomassetti e il Generale di Brigata Mattia Zuzzi, attuale Comandante del Comando Artiglieria Contraerea di Sabaudia. Durante la cerimonia, si intende rendere omaggio alla memoria e ai valori fondamentali della Repubblica, evidenziando l’importanza del rispetto e della collaborazione tra le forze armate e la comunità.

Per il momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’evento, come l’orario di inizio o il numero previsto di partecipanti. Si consiglia quindi di seguire il post ufficiale del Comune per eventuali aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia o tenere d’occhio i canali social.