Latina, avviso per attività sportive: proposte entro il 30 novembre 2026

Il Comune di Latina ha reso noto un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse e proposte legate a attività sportive da includere nel programma di ‘Natale dello Sport nei Borghi’, in programma per il 2026.

Questa iniziativa è pensata per stimolare la partecipazione delle comunità locali e animare i borghi attraverso lo sport e momenti di socializzazione. Pertanto, tutte le associazioni e realtà sportive interessate sono invitate a far pervenire le proprie idee.

Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2026. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo alle attività sportive richieste o ai luoghi in cui si svolgeranno gli eventi; queste informazioni verranno rese disponibili sul sito ufficiale del Comune di Latina.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’avviso pubblico e la documentazione correlata sul portale del Comune di Latina.