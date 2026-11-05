Latina vince il Premio Sviluppo Sostenibile 2026

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Il Comune di Latina ha ricevuto un riconoscimento importante, aggiudicandosi il Premio Sviluppo Sostenibile 2026 grazie al progetto del piazzale dei Mercanti. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la Fiera di Rimini, durante l’evento Ecomondo.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, ha ritirato il premio insieme a Angelica Vagnozzi, dirigente comunale, e all’architetto Maria Grazia Fasciolo. Latina si è distinta tra otto concorrenti nella categoria “Resilienza e adattamento al cambiamento climatico”.

Il progetto del piazzale dei Mercanti è stato selezionato per il suo notevole impegno verso la sostenibilità e la resilienza, anche se non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alla sua realizzazione.

Per ulteriori informazioni sul premio e sui vincitori, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.