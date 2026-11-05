Latina vince il Premio Sviluppo Sostenibile 2026

Il Comune di Latina ha ricevuto un riconoscimento importante, aggiudicandosi il Premio Sviluppo Sostenibile 2026 grazie al progetto del piazzale dei Mercanti. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la Fiera di Rimini, durante l’evento Ecomondo.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, ha ritirato il premio insieme a Angelica Vagnozzi, dirigente comunale, e all’architetto Maria Grazia Fasciolo. Latina si è distinta tra otto concorrenti nella categoria “Resilienza e adattamento al cambiamento climatico”.

Il progetto del piazzale dei Mercanti è stato selezionato per il suo notevole impegno verso la sostenibilità e la resilienza, anche se non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alla sua realizzazione.

Per ulteriori informazioni sul premio e sui vincitori, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.