Cisterna di Latina, Consiglio Comunale: seconda seduta il 9/11

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina si riunirà per la sua seconda seduta il Lunedì 09 Novembre 2026, con inizio alle ore 17:00. L’incontro si svolgerà presso il Palazzo Comunale, precisamente nell’aula consiliare al primo piano.

Questa seduta è stata indetta a seguito della dichiarazione di deserta della precedente riunione, che si era tenuta il 05 Novembre 2026. Tra i temi all’ordine del giorno figurano l’approvazione del verbale della seduta precedente e alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028.

Inoltre, si discuterà dell’approvazione di un nuovo regolamento per il funzionamento degli asili nido comunali e dell’istanza per il riconoscimento del titolo di città. Sarà anche affrontata la questione di un diritto di prelazione su un alloggio PEEP.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune oppure di contattare direttamente l’ufficio del Consiglio Comunale.