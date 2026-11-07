Gaeta, protesta studentesca: assemblea all’Istituto Caboto

All’ Istituto Nautico “G. Caboto” di Gaeta, si è svolta una protesta studentesca in cui gli studenti hanno organizzato un’Assemblea d’istituto per discutere delle attuali problematiche scolastiche e sociali. L’incontro previsto per questa mattina con l’artista Giuseppina Torre è stato rinviato a causa di questa mobilitazione.

Questa manifestazione è parte di un movimento nazionale che si oppone ai tagli alla scuola, ai bassi salari e al carovita. Prima di iniziare l’assemblea, gli studenti hanno avuto un dialogo costruttivo con la Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Rosa Valente. Non ci sono state segnalazioni di problematiche interne all’istituto; al contrario, gli studenti hanno mostrato soddisfazione per il lavoro svolto dalla scuola.

Alla conclusione dell’assemblea, gli studenti hanno riordinato la palestra e sono tornati in aula per riprendere le lezioni. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì, a meno che non vengano organizzate iniziative di autogestione.

Il rinvio ha impattato un importante incontro di sensibilizzazione contro la violenza di genere, al quale avrebbero partecipato anche studenti del Nautico e del Liceo Scientifico “E. Fermi”. Giuseppina Torre avrebbe dovuto presentare il suo libro “Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo”, condividendo la sua esperienza di lotta contro la violenza.

L’incontro è stato riprogrammato per il 12 febbraio 2027. Nel frattempo, i rappresentanti dell’evento hanno avuto un incontro con il Sindaco Cristian Leccese e alcuni membri della giunta comunale per discutere i temi legati all’iniziativa.