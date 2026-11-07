Latina, corso di presepi: inizio lunedì 9 novembre

Il Comune di Latina ha organizzato un corso gratuito per imparare a realizzare presepi, che prenderà avvio lunedì 9 novembre, dalle ore 18 alle 20, presso Spazio Idea Kennedy, situato in viale J. F. Kennedy.

Le lezioni si terranno per tutto il mese di novembre e sono aperte a tutti i cittadini che desiderano partecipare. Saranno i maestri presepisti a guidare i corsi, insegnando ai partecipanti le tecniche per creare i propri presepi e condividendo la loro preziosa esperienza nel settore.

La partecipazione è del tutto gratuita, senza alcun costo d’iscrizione. Attualmente, però, non ci sono informazioni dettagliate sulla durata complessiva del corso o sulle modalità di iscrizione. È consigliabile tenere d’occhio il sito ufficiale del Comune per eventuali aggiornamenti e informazioni più precise.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina o visitare il loro sito internet, dove si possono trovare notizie e dettagli utili riguardo ai vari eventi in programma.