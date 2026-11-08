Cori, incontro pubblico: futuro della sanità territoriale il 10 novembre

Martedì 10 novembre, alle ore 18:00, si terrà un incontro pubblico presso il Centro Anziani di Cori. Questo evento, voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato Civico di Cori, sarà focalizzato sulla sanità territoriale. Durante la riunione, verrà analizzata la situazione attuale e si discuteranno le prospettive future del settore sanitario nella nostra area.

I cittadini sono invitati a partecipare attivamente, offrendo il proprio contributo e prendendo parte a un dibattito costruttivo sui temi legati alla sanità locale. La loro opinione è fondamentale per affrontare insieme le sfide e le opportunità che il sistema sanitario ci presenta.