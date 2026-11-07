Latina, evento artistico: incontro con Antonio Taormina il 8 novembre

La rassegna Relazione artista museo – Arti visive e città di Latina prosegue al Museo Duilio Cambellotti. Il prossimo incontro si terrà il 8 novembre 2026 alle ore 16. Questo evento è organizzato dal Comune di Latina nell’ambito del progetto Forza e visioni, 150 anni di Cambellotti, dedicato al grande artista in occasione del centocinquantesimo anniversario della sua nascita.

Il protagonista di questo appuntamento sarà Antonio Taormina, un artista conosciuto per il suo contributo all’arte contemporanea. Durante l’incontro, si discuterà del dialogo tra arte, creatività e identità locale, offrendo un’opportunità per esplorare esperienze e linguaggi espressivi che collegano gli artisti del territorio al museo e alla città di Latina.

Il Museo Duilio Cambellotti si trova in Piazza San Marco, Latina. Non sono stati specificati costi d’ingresso, quindi è probabile che l’ingresso sia gratuito, ma è consigliabile verificare se sia necessaria una prenotazione.

Questo incontro è parte di un progetto più ampio volto a valorizzare l’arte e la cultura a Latina, sostenuto dal Comune. Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il post ufficiale sul canale Facebook del Comune di Latina.