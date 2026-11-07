Sabaudia, modifiche alla raccolta rifiuti: disagi in arrivo

Il Comune di Sabaudia avvisa i cittadini che nei prossimi giorni potrebbero sorgere alcuni problemi nella raccolta della plastica e del multimateriale. Questi disagi sono causati da difficoltà nella gestione e nel conferimento degli imballaggi, il che potrebbe comportare un funzionamento non regolare del servizio di raccolta.

Si consiglia quindi agli abitanti di non esporre i rifiuti di plastica e multimateriale fino a quando non verranno fornite ulteriori comunicazioni ufficiali. È importante rimanere aggiornati sulle informazioni che il Comune condividerà riguardo a questa situazione.

Per ulteriori dettagli, i cittadini possono visitare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia, dove saranno pubblicati aggiornamenti e eventuali informazioni aggiuntive.