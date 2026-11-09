Latina, evento per la Giornata mondiale del diabete: sconti e omaggi il 14 novembre

Sabato 14 novembre, la Farmacia Comunale di Latina celebra la Giornata mondiale del diabete con un evento dedicato a sensibilizzare i cittadini sulla cura della propria salute. Questa giornata è aperta a chiunque voglia acquisire informazioni utili sulla gestione del diabete e migliorare il proprio benessere.
Durante l’evento, i partecipanti potranno approfittare di sconti e omaggi, come indicato nel post ufficiale del Comune. L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza sulla prevenzione di questa malattia, sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé.
La manifestazione si svolgerà presso la Farmacia Comunale, situata in Viale John Fitzgerald Kennedy 42, Latina. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a scoprire le opportunità disponibili.
Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Latina o di contattare direttamente la Farmacia Comunale.