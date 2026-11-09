Cisterna di Latina, allerta gialla in vigore: precipitazioni attese

Il Comune di Cisterna di Latina ha emesso un’allerta gialla per possibili precipitazioni sparse a partire da domani, martedì 10 novembre 2026. Questa allerta sarà attiva per un intervallo di 9-12 ore, come comunicato ufficialmente dal Comune.
Secondo le previsioni, ci sono possibilità di rovesci, soprattutto lungo i settori costieri, con accumuli che potranno andare da deboli a moderati. Tali condizioni potrebbero causare disagi ai cittadini nelle aree colpite.
Si consiglia ai residenti di prestare attenzione e di prendere le dovute precauzioni, in particolare se si trovano in zone soggette a rischio di allagamenti o nelle vicinanze di fiumi e torrenti.
Per restare aggiornati, si raccomanda di seguire i canali ufficiali del Comune e di monitorare la situazione meteorologica.