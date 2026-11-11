Latina, Natale dello Sport nei Borghi: invito a proporre attività

Il Comune di Latina ha avviato una call per raccogliere idee relative ad attività sportive da svolgere nei borghi del territorio in vista del Natale dello Sport nei Borghi 2026.

Questa proposta è rivolta a palestre, associazioni e realtà sportive, che possono dare un contributo significativo, portando vitalità e momenti di incontro per le comunità locali durante il periodo natalizio.

Le idee possono essere inviate entro il 30 novembre 2026. Chi è interessato a partecipare può consultare l’avviso pubblico disponibile sul sito ufficiale del Comune di Latina.

Il Comune invita quindi tutte le associazioni, le realtà sportive e i cittadini interessati a proporre idee per attività sportive, incoraggiando una partecipazione attiva della comunità in questo periodo festivo.

Per ulteriori aggiornamenti o informazioni, è possibile seguire il post ufficiale del Comune di Latina.