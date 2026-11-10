Sabaudia, inaugurata la BILL: biblioteca della legalità

Questa mattina è stata inaugurata la BILL, la biblioteca della legalità, che si trova in via Principe di Piemonte 3 a Sabaudia. All’evento hanno partecipato diverse autorità locali, rendendo la cerimonia particolarmente significativa.

Tra i presenti, si sono distinti il Vicensindaco Vittorio Tomassetti, l’Assessore alla Cultura Claudia Laportella e il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella. La BILL ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la diffusione della cultura della legalità, per la promozione della lettura e per l’insegnamento dei valori legati alla cittadinanza responsabile.

La biblioteca è intitolata a Giuseppe Di Matteo, un giovane vittima della mafia, e si propone di essere un centro di conoscenza e formazione, con particolare attenzione ai giovani. È concepita come un luogo dove ragazzi e adulti possono approfondire temi legati alla legalità.

Per chi desidera tenersi aggiornato su eventi e iniziative future, il Comune di Sabaudia pubblicherà informazioni sul proprio profilo Facebook, dove è possibile trovare anche dettagli aggiuntivi riguardo alla biblioteca e alle sue attività.