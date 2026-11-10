Latina, inizio del consiglio comunale

Latina ha dato il via ufficialmente al consiglio comunale. Per chi è interessato a seguire i lavori, è possibile farlo tramite la diretta streaming, accessibile attraverso il link fornito dal Comune.

Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici riguardo alla data e all’ora dell’incontro. Tuttavia, gli utenti possono assistere in tempo reale alle discussioni e alle deliberazioni del consiglio.

Per entrare nella diretta, è sufficiente visitare il sito dedicato: latina.consiglicloud.it.

Per rimanere aggiornati e ottenere maggiori informazioni, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Comune di Latina o dare un’occhiata ai post sui loro canali social.