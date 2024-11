Grande Fratello, la concorrente sbotta: “Sei uno scarafaggio” | Delirio nella Casa

Scoppia il caos nella Casa del Grande Fratello, la concorrente sbotta in diretta e lascia senza parole: “Sei uno scarafaggio”. Cosa è successo

Le avventure all’interno della casa del Grande Fratello continuano, e come ogni settimana si attende la puntata settimanale per conoscere gli esiti delle nomination in base al televoto e per scoprire dinamiche inattese nate sotto il vigile occhio delle telecamere.

Ebbene, in queste ore si è scatenato un vero e proprio putiferio a seguito di un chiarimento fra due concorrenti presenti nel reality. Per parlare di cosa è accaduto nel dettaglio però, dobbiamo volare a Madrid e raggiungere la casa del Gran Hermano. Qui attualmente si trova il concorrente Tommaso Franchi. Il giovane toscano ha fatto la valigia per approdare nella casa spagnola la scorsa settimana.

Dopo la conoscenza della concorrente Maica Benedicto, avvenuta nella casa a Roma, la produzione ha ben pensato di spedire Tommaso al Gran Hermano per far sì che i due si avvicinassero. Tuttavia, le cose non sono andate come sperato e il caos è scoppiato in un men che non si dica, tanto che il web è insorto chiedendo che il giovane facesse subito ritorno in Italia.

GF, al Gran Hermano Maica Benedicto chiama ‘scarafaggio’ Tommaso Franchi: cosa è successo

Quando Maica Benedicto ha fatto il suo approdo nella casa di Cinecittà, subito è sembrato che fra la concorrente spagnola e Tommaso Franchi vi fosse affinità. La giovane è però andata via qualche giorno immediatamente dopo il suo ingresso, lasciando così le cose in sospeso con il toscano.

Dopo qualche settimana la decisione del GF è stata definitiva. Lunedì 5 novembre Tommaso ha fatto la valigia ed è volato al Gran Hermano per abbracciare Maica. Tuttavia, c’è una cosa da non trascurare altrettanto importante: proprio in queste settimane, Franchi aveva fatto passi avanti con la coinquilina Mariavittoria Minghetti.

Nella dimora spagnola, il concorrente ha avuto modo di confrontarsi con Maica e di mettere le cose in chiaro. Alla giocatrice spagnola ha fatto sapere di non essere interessato a una conoscenza che vada oltre un’amicizia. E che determinati atteggiamenti erano stati voluti dalla produzione affinché risultasse che vi fosse del feeling fra i due. La reazione di Maica, profondamente delusa, non è tardata ad arrivare nella diretta mentre si trovava nel confessionale.

In un confronto con il conduttore Jorge Javier Vàzquez, la modella ha detto: “È uno scarafaggio vestito da bravo ragazzo” – un ‘cucaracho’, lasciando intendere il disprezzo che in questo momento nutre per Tommaso. Da quel momento sono stati diffusi diversi video caricaturali e, con tanto di melodia musicale, alla vicenda gli autori spagnoli hanno accompagnato con la canzone Ridi Pagliaccio. Questo comportamento non è piaciuto al web, tanto che in tanti hanno chiesto un immediato ritorno nella casa di Cinecittà. Come andrà a finire?