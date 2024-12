Grande Fratello non va in onda lunedì 6 gennaio: il motivo della scelta

Cerchiamo di capire come mai si ferma già con il nuovo anno il Grande Fratello. Che cosa sta succedendo all’amato reality in questo 2024/2025.

Abbiamo iniziato a seguire le avventure nella casa più spiata d’Italia orami da alcuni mesi e ne mancano ancora altri ma qualcosa di particolare sta per accadere con il nuovo anno. Scopriamo come mai non andrà in onda la puntata del 6 gennaio come di consueto con il reality condotto da Alfonso Signorini.

Tutto quello che devi conoscere e la decisione presa direttamente da Mediaset, questa volta non ci sarà un cambio di rotta. Entriamo nel dettaglio di questa giornata particolare.

Si ferma il Grande Fratello? La verità sul reality show

Il programma condotto da Alfonso Signorini, come nelle ultime edizioni, è sempre molto amato e discusso allo stesso tempo ha un seguito di pubblico incredibile. Ma come mai non avremmo modo di vederlo nel consueto appuntamento del lunedì? Il motivo della scelta ricade su un appuntamento che non si può spostare.

Si perché il 6 gennaio andrà in onda su Canale 5 la finale si Supercoppa 2024/2025. Le partire si svolgeranno presso la Kingdom Arena di Riad, in Arabia Saudita. La prima semifinale andrà in onda giovedì 2 gennaio sempre alle 20 tra Inter e Atalanta su Canale 5 mentre il 3 gennaio l’altra semifinale tra Juventus e Milan.

Il sei gennaio vedremo la finale con le due vincitrici delle partire precedenti. Ma quando avremmo modo di recuperare la nostra puntata del Grande Fratello? Non dovete avere paura perché il 7 gennaio vedremo il primo appuntamento e come potete capire non sarà l’unico, anzi! Dopo qualche giorno, e per la precisione giovedì 9 gennaio alle 21.30 ci sarà il secondo.

Alfonso Signorini insieme a tutti i ragazzi del Grande Fratello torneranno in pianta stabile con due appuntamenti settimanali per la gioia dei suoi fan. Quindi da un punto di vista non è assolutamente un brutta notizia, salteremo si un appuntamento fisso ma ne vedremo ben due. Le avventure, le storie d’amore ed i litigi che nascono all’interno della casa più spiata d’Italia riescono da anni a catturare il cuore del pubblico a casa.

Sia che si parli di Vip che di Nip. Ovviamente fanno molto anche il padrone di casa ed i commentatori che troviamo in prima fila ad ogni appuntamento. E come non cercare di capire come si evolvono le storie d’amore una volta fuori oppure se esce solamente uno dei due pretendenti.