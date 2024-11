Harry e Meghan espulsi dagli USA: la decisione di Trump dopo l’elezione

Harry e Meghan alla resa dei conti con Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti li vuole fuori dal paese

Donald Trump ha vinto le elezioni alla presidenza degli Stati Uniti d’America; una svolta che ha suscitato parecchio interesse, a livello anche globale. Ebbene, sembrerebbe che al centro delle questioni che il presidente si appresterebbe ad affrontare vi sia quella che vede protagonisti il Principe Harry e Meghan Markle, con i quali le cose finora non sono andate a gonfie vele.

La vittoria di Donald Trump non avrà fatto ben sperare a Harry e Meghan che, nel corso degli anni passati non hanno di certo stretto rapporti amichevoli con il presidente. Insomma, vecchi trascorsi hanno aperto strascichi che oggi sembrerebbe difficile lasciarsi alle spalle.

Prima di diventare la duchessa del Sussex, Meghan Markle non si era risparmiata nei confronti del tycoon, verso il quale non aveva espresso enorme fiducia durante le elezioni del 2016. Qualche tempo dopo, nel 2020, i due coniugi avevano lanciato un appello che sembrava essere a tutti gli effetti un attacco a Trump, quando invitarono a votare ‘contro l’incitamento all’odio e alla disinformazione’.

Una faida aperta e mai chiusa, che aveva visto anche una contro risposta da parte del politico. Alla morte della Regina Elisabetta II, Trump si era duramente scagliato contro la moglie di Harry dicendo che quest’ultima aveva osato mancare di rispetto alla monarca inglese. L’astio non si è di certo fermato lì.

A esprimersi sulla coppia è stato anche il figlio del presidente statunitense. In un’intervista a Gb News, li ha a gran voce definiti: “Mele andate a male“. A peggiorare la situazione sarebbe poi la ‘questione del visto’ di Harry. Questo sarebbe stato sospeso a seguito dell’ammissione da parte del Principe di aver fatto uso di sostanze stupefacenti nel romanzo ‘Spare’.

Il Think Heritage Foundation chiedeva che i dati raccolti dal Dipartimento di Sicurezza Interni sul principe Harry fossero resi pubblici. Tuttavia, la questione è rimasta ‘irrisolta’ e Harry ha continuato a vivere negli USA – cosa deciderà adesso il neo presidente?

A far sapere le intenzioni di Donald Trump è suo figlio Eric. Suo padre non avrebbe intenzione di procedere con la loro espulsione dal paese e che c’è fin troppo rispetto per la monarchia per agire in questo modo. Tuttavia, una stoccata ai duchi non è mancata: “Harry è guidato da una moglie piuttosto impopolare […] sembra essere andato fuori di testa, ed è triste vederlo in questo modo” – ha concluso.