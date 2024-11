I 10 ingredienti da evitare nei prodotti per la pelle: causano diversi problemi

Ecco dieci ingredienti pericolosi in creme, saponi e trucchi: chi li evita mantiene una pelle più bella e soprattutto più sana.

La pelle è un organo sensibilissimo e fondamentale per la salute umana: oltre a un valore apparente, legato alla bellezza e al benessere fisico, è anche un’importante barriera protettiva. Ci difende dagli agenti esterni come batteri, virus, e altre sostanze nocive, contribuendo a mantenere l’equilibrio dei fluidi corporei e regolando la temperatura corporea. Per questo va tenuta in salute.

Scegliere con consapevolezza gli ingredienti per i prodotti per la pelle è dunque fondamentale per apparire meglio ed essere più sani. E ciò non vale solamente per chi ha una pelle sensibile o ha a che fare con condizioni cutanee specifiche. Chiunque dovrebbe infatti preoccuparsi di prevenire irritazioni ed evitare danni alla cute.

La prima cosa da fare per minimizza il rischio di problemi a breve o a lungo termine è dunque isolare tutti quegli ingredienti che possono creare dei danni alla pelle. Dopodiché sarà possibile considerare le varie alternative possibili: quelle più sicure e naturali.

Alcune di queste componenti dannose sono già note al pubblico come agenti potenzialmente nocivi. Di conseguenza molti produttori hanno cominciato a non inserirle più nei loro prodotti. Altre sono poco conosciute e quindi ancora più pericolose, perché sfruttate senza alcun tipo di timore.

Tutti gli ingredienti da evitare nei prodotti per la pelle: dai solfati all’ossicloruro di bismuto

Partiamo dai solfati, che possono essere citati fra gli ingredienti di detergenti, profumi e creme sotto il nome di Sodium Lauryl Sulfate o Sodium Laureth Sulfate. Questi agenti detergenti che possono rivelarsi molto aggressivi: il rischio concreto è che debellino gli oli naturali della pelle, causando secchezza e irritazione. Specie chi ha la pelle più secca, dovrebbe evitare del tutto il loro utilizzo.

Oggi è abbastanza nota anche la pericolosità dei parabeni, usati in cosmetica come conservanti. Tali ingredienti interferiscono con il sistema endocrino e possono causare allergie e irritazioni. Secondo recenti ricerche, i parabeni possono penetrare a fondo nella pelle e accumularsi nel corpo: l’organismo non è in grado di smaltirli completamente.

Tantissimi prodotti per la cura della pelle contengono poi alcool denaturato (negli ingredienti, sull’etichetta, compare sotto forma di alcohol denat, ethanol o isopropyl alcohol): una sostanza che danneggia la cute e la secca.

Meglio stare alla larga anche dalle fragranze e dai profumi sintetici, che causano allergia nelle pelli più sensibili. Stessa cosa per gli oli minerali e petrolati (come il paraffin) che ostruiscono i pori. Occhio poi ai ftalati, che non solo creano danni al sistema endocrino ma sono anche associati a problemi di salute a lungo termine.

Bisogna fare attenzione anche alle alte concentrazioni di retinoidi, ai coloranti sintetici e a certi conservanti come il methylisothiazolinone (MIT), tutti responsabili di irritazioni e dermatiti. Infine va evitato anche l’ossicloruro di bismuto (Bismuth Oxychloride), molto utilizzato nei trucchi minerali, che può causare irritazioni e prurito.

Le alternative naturali per idratarsi, detergersi, idratarsi e nutrire la pelle sono il burro di karité, l’olio di mandorle, gli estratti di rosmarino, timo, origano e semi di pompelmo, l’aloe vera e l’acido ialuronico naturale. Ecco degli ingredienti che non fanno mai male alla pelle!