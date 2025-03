Il maltempo ferma il carnevale: cosa sta succedendo a Latina e Aprilia

L’ultimo sabato in maschera frenato dalla pioggia. Sul Lazio ormai da diverse ore si sta abbattendo una forte pioggia che ha costretto a cambiare i programmi

Il primo sabato di marzo (ultimo di carnevale) nel Lazio è caratterizzato da una importante ondata di maltempo. Ormai da diverse ore si sta abbattendo una insistente pioggia in tutta la regione e i programmi sono stati rivisti, almeno quelli all’aperto. Erano diversi gli appuntamenti nella provincia Latina per portare i più piccoli a scendere in strada con le maschere, ma per il momento tutto si è fermato a causa della perturbazione che è sulla regione.

Sia nel capoluogo che ad Aprilia per questo sabato erano previsti due eventi storici. Sfilate che consentivano a residenti e turisti di trascorrere un giorno differente rispetto agli altri. Ma purtroppo la pioggia e il rischio di violenti temporali ha portato le autorità a rivedere un attimo la situazione. Una decisione ritenuta altamente necessaria per la sicurezza di tutti e per consentire a piccoli e adulti di godersi la sfilata nelle migliori condizioni possibili.

Il carnevale si ferma: la colpa è della pioggia

Latina e Aprilia erano pronti a festeggiare questo ultimo sabato di carnevale. Nel pomeriggio odierno, infatti, in entrambe le città dovevano andare in scena delle sfilate in maschera. Un qualcosa di diverso rispetto ai weekend soliti. Il tutto, però, è stato fermato dalla pioggia che ormai da diverse ore si sta abbattendo sulla regione.

LEGGI ANCHE >>> Aprilia, paura in città: decisivo l’intervento dei carabinieri

Il Comune di Latina e la Pro Loco di Aprilia hanno confermato la decisione di annullare il programma odierno e spostarlo, almeno per il momento, ai prossimi giorni. Nel capoluogo pontino la sfilata è prevista per lunedì 3 marzo alle ore 14:30 mentre sono confermati gli eventi del martedì. Nell’altra città laziale, invece, si è deciso di rinviare il tutto di 24 ore e, sempre tempo permettendo, si scenderà in piazza a festeggiare il Carnevale nella giornata di domenica.

Una scelta, come spiegato in precedenza, necessaria per garantire la sicurezza di tutti. Naturalmente la speranza è che il maltempo dia una tregua e consenta di festeggiare il carnevale come si deve.

Il maltempo sulla provincia di Latina

È un sabato condizionato dal maltempo in tutta la provincia di Latina. La pioggia continuerà molto probabilmente fino al tardo pomeriggio e poi dalla serata è atteso un miglioramento destinato ad essere confermato anche nei prossimi giorni. E per questo motivo non sembrano esserci pericoli di ulteriori rinvii delle sfilate di Carnevale.