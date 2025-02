Imma Tataranni 4: data di uscita ufficiale, trama e nuovo cast

Si avvicina il momento della messa in onda di “Imma Tataranni 4”, fiction amatissima dal pubblico televisivo, ecco tutte le novità sulla trama e il cast.

Le fiction sono da tempo uno dei punti di forza della programmazione Rai, in grado di catturare l’interesse di milioni di persone grazie a titoli che possono soddisfare l’interesse di tutti. Molti di questi portano il telespettatore ad affezionarsi, per questo diventa quasi naturale continuare a proporle nel corso degli anni con una serie di stagioni che diventano via via più avvincenti.

È il caso di “Imma Tataranni 4”, con protagonista Vanessa Scalera, che si è rivelata un ottimo prodotto, adatto sia a chi ama la commedia sia le storie intricate del genere crime.

Ora possiamo finalmente considerare davvero iniziato il conto alla rovescia per la visione delle puntate inedite, per cui sembra mancare davvero pochissimo. La Tv di Stato ha infatti reso noto il periodo in cui la serie sarà inserita in programmazione, oltre ad alcuni particolari relativi a trama e cast, così da farsi un’idea più precisa di quello che ci aspetta. Nessun cambiamento in merito all’ambientazione, le riprese si sono svolte infatti ancora a Matera.

“Imma Tataranni 4” in arrivo: le novità della stagione

Si avvicina il momento della messa in onda di “Imma Tataranni 4”, serie con protagonista la procuratrice Imma Tataranni, alias Vanessa Scalera, impegnata a indagare su casi sempre più intricati che si svolgono a Matera e dintorni. La Tv di Stato punta forte sulla fiction, consapevole di quanto già in passato sia piaciuta al pubblico, per questo ha scelto di darle una collocazione forte in palinsesto, quella della domenica sera, non appena si saranno conclusi il Festival di Sanremo e “Mina Settembre”, ora in onda proprio nell’ultimo giorno della settimana.

Si tratta di una scelta certamente ponderata e corretta, in considerazione anche del riscontro avuto nella passata stagione, in cui gli ascolti sono stati decisamente elevati, con una media di 4,8 milioni di spettatori (26,6% share). Sulla base di quanto trapela, la sceneggiatura si baserà sui punti di forza della serie, ovvero un mix tra gialli intricati legati al territorio lucano e temi sociali attuali, cercando anche di analizzare il più possibile il profilo dei vari personaggi.

Nel corso delle ultime puntate abbiamo assistito alla crisi coniugale che ha avuto per protagonisti Imma e Pietro (Massimiliano Galo), in seguito al tradimento dell’uomo con Sara. Questo ha spinto Imma ad avvicinarsi sempre di più al maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice), con cui si è scambiata un bacio appassionato, che almeno all’inizio non sembra essere però il preludio alla nascita di una nuova storia d’amore.

A complicare ulteriormente la situazione ci penserà l’accusa di omicidio rivolta ai danni di Pietro, che spingerà Imma a chiedere un’aspettativa dal lavoro per aiutarlo a difendersi, pienamente convinta della sua innocenza. Tra le indagini al centro degli episodi ci sarà anche quella relativa a Cenzino Latronico, malavitoso che molti credevano morto, ma che non si sa bene cosa abbia fatto in quelle che tanti credevano fossero le sue ultime ore di vita.

La figlia di Imma, Valentina, interpretata da Alice Azzariti, avrà inoltre un ruolo sempre più rilevante nella trama dopo avere deciso di abbandonare gli studi. La giovane sembra essere decisa a seguire le orme della mamma e a diventare magistrato, anche se non tutti prenderanno bene questa sua scelta. Ad affiancare la Tataranni sul lavoro ci sarà inoltre la cancelliera Diana, alias Barbara Ronchi. Si parla inoltre anche di un nuovo protagonista maschile, il cui nome è però per ora tenuto top secret.