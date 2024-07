La Guardia di Finanza celebra a Gaeta 250 anni di storia

Si è tenuta a Gaeta, nella giornata di mercoledì 10 luglio, la celebrazione del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Una cerimonia solenne e ricca di significato, che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e militari, nonché di numerosi cittadini accorsi per rendere omaggio a uno dei corpi più antichi e prestigiosi d’Italia.

La cerimonia ha avuto inizio con l’arrivo delle autorità presso Piazzale Caboto. Presenti il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, e il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Sebastiano Musumeci. A rappresentare la città di Gaeta, il Sindaco Cristin Leccese, insieme ad altre istituzioni locali.

Il Comandante Generale De Gennaro ha aperto i discorsi ufficiali, celebrando non solo i 250 anni di storia, ma anche il futuro di un corpo che continua a evolversi per rispondere alle sfide moderne. “Il miglioramento sarà sempre un nostro obiettivo”, ha dichiarato De Gennaro. “La collaborazione e la sinergia con le altre componenti di forza armata consentirà di portare avanti lo sviluppo e la storia della Guardia di Finanza”.

A seguire, il Ministro Musumeci ha ringraziato la Guardia di Finanza per il suo costante impegno, evidenziando il ruolo cruciale che il corpo svolge. “Un grazie a nome anche del governo italiano per tutto ciò che in questi 250 anni la Guardia di Finanza ha fatto per il nostro paese. Una tradizione che avrà sicuramente un futuro ancora longevo”, ha affermato Musumeci.

Il momento più spettacolare della giornata è stata senza dubbio la dimostrazione aereonavale. Elicotteri, aerei e imbarcazioni della Guardia di Finanza hanno offerto uno straordinario spettacolo, sfrecciando nel cielo e solcando le acque di Gaeta. Il pubblico ha potuto ammirare la precisione e la coordinazione delle manovre, testimoniando l’elevato livello di addestramento e professionalità dei finanzieri.

La scelta di Gaeta come luogo della celebrazione non è casuale. La città, con il suo porto strategico, ha da sempre avuto un legame speciale con la Guardia di Finanza, che qui ha svolto e continua a svolgere importanti operazioni di controllo e sicurezza.

Un grande motivo di orgoglio per la città, che ha omaggiato al meglio la celebrazione, offrendo una cornice degna di nota.