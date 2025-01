La puzza si sentiva ogni volta che aprivo la scarpiera: ho risolto con un batuffolo di cotone

Confessiamolo che spesso quando apriamo la scarpiera si sente un cattivo odore. Noi oggi ti vogliamo svelare un segreto! Come dirgli addio per sempre.

Nelle nostra case ci sono sicuramente due scarpiere, specialmente se abbiamo dei figli. Ecco quindi che spesso se le apriamo non emanano un buon odore. Ma questo accadeva fino a ieri perché noi oggi ti vogliamo far scoprire un segreto super facile da mettere in atto. Siamo certi che rimarrai senza parole dal risultato.

Si perché senza spendere soldi puoi risolvere la situazione ed aprire la scarpiera senza sentire quel cattivo odore. Quindi non ci perdiamo in parole ma andiamo a vedere che cosa possiamo fare.

Scarpiera e cattivo odore? Addio per sempre, fai così

In casa tutti amiamo le scarpe, impossibile dire che ne abbiamo solamente due paia per tutto l’anno. Ecco quindi che l’utilizzo della scarpiera diventa essenziale per avere dell’ordine in casa. Ma cosa possiamo fare per combattere il cattivo odore? Ovviamente prima di renderla profumata ci sono alcuni interventi che dobbiamo fare.

Mantenere la scarpiera igenizzata ci aiuta a non far formare la muffa che è la causa principale del nostro problema. Quindi, come prima cosa togliamo tutte le scarpe che ci sono all’interno e smontiamo anche i vari divisori, se presenti. Utilizziamo un detersivo delicato per la casa e rimuoviamo lo sporco ed i batteri.

Ricordiamoci di controllare bene che il prodotto che utilizziamo va bene per il materiale della nostra scarpiera, altrimenti, proviamolo sempre in una piccola superficie non in bella vista. Una volta che abbiamo passato il panno in tutte le parti lasciamola aperta per una giornata intera prima di sistemare nuovamente le scarpe.

In questo modo siamo sicuri che si sia asciugata per bene ed eviteremo l’accumularsi di umidità. Ma che cosa possiamo inserire all’interno della nostra scarpiera per fare in modo che resti profumata per lungo tempo? In commercio ci sono vari deodoranti ma noi ti suggeriamo un metodo super economico.

Ci occorre un batuffolo di cotone con qualche goccia di olio essenziale, quello che preferiamo o abbiamo in casa in quel momento. Mettiamolo dentro un sacchettino forato ed ecco che la nostra scarpiera sarà perfetta. Tra gli oli essenziali migliori troviamo il sandalo, fresco e persistente, la menta, fresca e pulito, la lavanda, fresco ed antibatterico, il cedro, addio a tarme e parassiti, la menta piperita, rinfrescante e assorbi odori, ed ovviamente il limone, fresco ed antibatterico.

Adesso che conosci tutti i segreti per avere una scarpiera perfettamente profumata per lungo tempo non ti resta che metterti all’opera, come hai visto ci vuole veramente pochissimo ma il cambiamento si sente!