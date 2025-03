Latina, minaccia la ex in diversi modi: scattano le manette

Un incubo improvviso per una donna. La vittima si è vista fare di tutto e di più dal suo ex compagno fino alla denuncia alle forze dell’ordine

La Festa delle Donne è stata ancora una volta l’occasione per ribadire la vicinanza e la necessità di mettere fine a violenze che vanno avanti ormai da tempo e fino a questo momento non è stata trovata una soluzione. A confermarlo è l’ultimo episodio di Latina dove abbiamo assistito all’ennesimo episodio di minacce e tentativi di aggredire una donna. Fortunatamente il coraggio di denunciare ha permesso di evitare quella che sembrava essere una tragedia.

Infatti, le forze dell’ordine, grazie agli accertamenti, hanno permesso di fermare il responsabile e condurlo in carcere in attesa di ulteriori controlli sulla vicenda. L’arresto per la donna ha significato la fine di un incubo iniziato con l’interruzione della loro relazione e continuato per diverso tempo. Ora nei prossimi giorni si proverà a chiarire meglio quanto successo e il magistrato deciderà se confermare il carcere oppure cambiare misura cautelare.

La ricostruzione della vicenda

La ricostruzione di quanto successo è al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni, la fine della loro relazione non sarebbe stata accettata dall’uomo tanto che gli era già stata notificata la misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Ma, nonostante questo non si è fermato e ha proseguito con minacce pesanti verbali e atti assolutamente condannabili come la ruota dell’auto forata con un cacciavite oppure un inseguimento fino al portone.

La donna ad un certo punto ha deciso di dire basta ed è scattata la denuncia alla polizia. Immediate le indagini e la conferma di quanto successo. Così la Procura ha deciso di emettere un mandato di custodia cautelare in carcere per paura di altri gesti simili. Intanto sono in corso anche le indagini e toccherà al magistrato prendere una decisione nei suoi confronti.

Di certo, come spiegato in precedenza, per la donna il fermo ha permesso alla donna di chiudere una pagina non sicuramente bella della propria vita e per questo motivo la speranza è che possa comunque restare in carcere per non dover fare i conti in futuro con un incubo che è andato avanti per diverso tempo e per il quale non si vedeva assolutamente fine.