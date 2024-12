Lavare i vetri senza lasciare pelucchi attaccati: questo è l’unico metodo efficace

Una delle cose più difficili di quando lavi i vetri è evitare che i pelucchi si attacchino. Ecco il segreto che devi conoscere assolutamente, rimarrai senza parole!

In casa ci sono mille faccende che dobbiamo fare. Pulire, lavare, stendere, insomma non c’è mai un momento di pace. Ma noi oggi ci vogliamo dedicare nello specifico alla problematica legata ai vetri. Si perché, confessiamolo, non vengono mai perfetti, qualche peletto si attacca sempre.

Da oggi, invece, non sarà più così. Potremmo dire addio a questo problema in modo facile e veloce. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, quindi non ci perdiamo in chiacchiere ma andiamo a vedere come possiamo fare!

Vetri perfettamente puliti in un momento grazie a questo segreto

In casa abbiamo sempre tantissime cose da fare ma il problema è solamente uno, il tempo! Rientriamo da casa dopo il lavoro e ci occupiamo dei figli, a preparare la cena o il pranzo, ecco quindi che il tempo per le faccende domestiche diventa sempre meno. Ci dedichiamo a loro, quasi sempre, nel fine settimana quando ci dovremmo riposare.

Oggi però ci siamo noi a darvi un consiglio semplice e che funziona veramente. Come dire addio ai pelucchi che restano attaccati sul vetro? Ci occorrono pochissime cose che abbiamo, sicuramente, in casa. Iniziamo dicendo:

Acqua tiepida

Detergente per vetri

Panni in microfibra

Giornali (opzionale)

Come prima cosa iniziamo togliendo la polvere con un panno di microfibra completamente asciutto. Poi utilizziamo lo spruzzino con dentro il nostro detergente. Strofiniamo con movimenti circolari e rimuoviamo tutto. Sia sporco che impronte. Adesso, con un altro panno in microfibra asciughiamo per bene i vetri.

Se abbiamo un tergivetro possiamo passarlo dall’alto verso il basso facendo delle linee diritte e asciugando ad ogni passaggio. Se vogliamo dire addio anche agli aloni passiamo dei vecchi giornali, ovviamente senza inchiostro colorato. Ricordiamoci poi che ci sono sempre dei consigli utilissimi da seguire.

Come prima cosa non laviamo mai i vetri sotto il sole diretto, potrebbe lasciare aloni. Scegliamo sempre dei panni in microfibra buoni, questo ci aiuta moltissimo quando andremo ad asciugare il vetro ed elimina ogni possibilità di pelucchi. Laviamo poi in modo frequente i panni che utilizziamo per la pulizia.

Seguendo questo semplice consiglio potremmo dire addio per sempre a questo fastidioso problema per quanto riguarda i nostri vetri. Ricordiamoci poi che se nel periodo natalizia attaccheremo degli steachers dobbiamo prenderci cura dei vetri alla perfezione quando li rimuoviamo, ovvero dopo il 6 gennaio!