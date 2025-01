Le 3 manutenzioni in casa da non dimenticare mai: ti mettono in sicurezza

Tutti dovrebbero occuparsi regolarmente di manutenzioni ordinarie: tre di questi lavoretti all’apparenza banali, in particolare, sono fondamentali.

I lavori di manutenzione ordinaria in una casa possono trasformarsi in un vero incubo, specie quando la situazione sfugge di mano e gli interventi cominciano a moltiplicarsi e a sovrapporsi. Il segreto per evitare troppo impegno pratico ed economico è riuscire a provvedere con una certa regolarità ad almeno tre lavori indispensabili. Non servono strumenti particolari. E non occorre neppure una preparazione tecnica.

Si tratta di lavoretti che permettono di poter vivere in una casa più sicura e più efficiente. Ecco perché è meglio non farsi trovare impreparati. Ma su cosa concentrarsi? Con quale frequenza? E soprattutto: come? Per definizione, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che possono essere svolti in autonomia e senza troppa difficoltà. Ciononostante, è sempre consigliabile avere contezza di come e quando muoversi.

Casa sicura ed efficiente: manutenzioni da fare con regolarità

Solo con lavori svolti in modo corretto è possibile garantire il funzionamento sicuro ed efficiente di tutte le apparecchiature più sensibili di casa. I tre interventi di cui stiamo parlando vanno svolti entro dicembre o, al massimo, con l’inizio dell’anno nuovo. Il primo e più urgente riguarda il controllo della pressione della caldaia.

Tale intervento è importante per evitare problemi improvvisi con il riscaldamento o con la gestione dell’acqua calda. Una pressione corretta assicura che la caldaia funzioni in modo efficiente e che non ci siano rischi relativi a fuoriuscita di gas. Di norma, si provvede a questo controllo qualche giorno prima dell’accensione dei termosifoni.

Per farlo, bisogna controllare il manometro sulla caldaia. La pressione ideale, normalmente, è tra 1 e 1,5 bar… Se la pressione è troppo bassa, bisogna aggiungere acqua tramite il rubinetto di riempimento. Se è troppo alta, si può rilasciare un po’ d’acqua dal radiatore.

L’altro lavoretto fondamentale riguarda la gestione dei rilevatori di fumo o gas. In questo caso si tratta di assicurarsi che funzionino correttamente. Nulla di complicato: basta premere il pulsante di test sui rilevatori. In questo modo è possibile verificare se suonano. Un’altra cosa importante da fare è cambiare le batterie almeno una volta all’anno.

Se il rilevatore emette un segnale acustico di batteria scarica, ovviamente, servono subito nuove batterie. Bisogna anche pulire i rilevatori con un aspirapolvere per evitare che si ostruiscano. Se in casa tali rivelatori mancano significa che vanno aggiunti: è importantissimo poter sfruttare una simile tecnologia per proteggersi da incendi e fughe di gas.

Il terzo dei lavori di manutenzione da svolgere almeno una volta all’anno è lubrificare correttamente serrature e cerniere. Tale azione serve a prevenire cigolii e blocchi, ma non solo. Mantenere le serrature e le cerniere in buone condizioni serve per evitare blocchi e malfunzionamenti delle uscite.

Per svolgere tale lavoretto si utilizza un lubrificante spray a base di silicone o teflon. Bisogna applicare una piccola quantità di lubrificante nelle serrature e poi sulle cerniere. Poi si procede con un movimento delle parti per distribuire il lubrificante uniformemente.