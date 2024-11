Leao-Milan è finita: via per 100 milioni, Jorge Mendes fa felici tutti

Jorge Mendes, il procuratore superstar, potrebbe aver trovato l’offerta giusta per Rafael Leao: l’addio è vicino.

Dovrebbe essere il top player del Milan, ma per il suo attuale allenatore è un problema e, per i tifosi, la delusione nei confronti del suo atteggiamento è crescente. Ormai, sembra che il numero 10 rossonero abbia già la testa da qualche altra parte… Più fonti sostengono che, dopo le ultime settimane di gelo col Milan, Rafael Leao potrebbe essere mentalmente ed emotivamente pronto all’addio.

Pur guadagnando 7 milioni a stagione ed essendo protetto da una clausola rescissoria da 175 milioni, l’esterno d’attacco si sente poco valorizzato dal club. Tocca ora a Jorge Mendes, procuratore lusitano che ha gestito finora tutti i passaggi di squadra di Cristiano Ronaldo, trovare una nuova squadra a Rafael Leao.

C’è già chi scrive che a giugno potrebbe muoversi un top club europeo. Una società dunque pronta a versare nelle casse del Milan un assegno vicino ai 100 milioni. E poi c’è chi parla addirittura di un’offerta a gennaio 2025. Alcuni insider puntano sul Barcellona. Non sappiamo se il club catalano stia davvero valutando l’acquisto di Rafael Leao ma è indubbio che al portoghese la destinazione potrebbe essere assai gradita. Sappiamo anche che il Barça è in ottimi rapporti con l’agente del giocatore, Jorge Mendes. Per questo non è nemmeno escluso che si possa lavorare per arrivare a un’offerta per il portoghese già nel mercato di gennaio.

Tuttavia, il Barcellona non naviga in ottime acque sotto l’aspetto economico. E sarà complicato chiudere a prezzo scontato con un giocatore il cui contratto è valido fino al 2028 con un ingaggio di circa 7 milioni di euro netti.

100 milioni per Leao: Mendes spinge il Barcellona all’offerta

Dalla Spagna si sono anche levate voci su un possibile scambio, con Ansu Fati che potrebbe essere parte della trattativa. La situazione è ancora in evoluzione, ma non è comunque così inverosimile che il Barcellona sia seriamente interessato a Leao: questo sembra il momento ideale per affrontare il colpo, con l’attaccante in rotta con allenatore e ambiente e quasi fuori dal progetto.

Il Milan, oggi come oggi, non si accontenterebbe di una cifra molto lontana dalla valutazione di 100 milioni di euro. Le ultime prestazioni del portoghese, però, hanno già svalutato il prezzo iniziale, e continuando così per tutta la stagione, il costo del cartellino di Leao potrebbe ridursi ancora.

Leao ha dato però mandato al suo agente Mendes di tenere aperta ogni soluzione già a gennaio. Per fargli cambiare prospettiva, dovrebbe cambiare tutto a Milano. Dovrebbe per esempio avvenire una svolta nel rapporto con Fonseca o dovrebbe esserci un cambio allenatore. Il Barcellona, intanto, resta sempre vigile sulla situazione.