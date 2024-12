Linea Formia-Gaeta, possibile riapertura: le ultime sulla situazione

Si è tornati a parlare della possibilità di riaprire la linea ferroviaria Formia-Gaeta: come stanno le cose, i dettagli

La Commissione Trasparenza e Pubblicità della Regione Lazio, guidata da Massimiliano Valeriani, ha recentemente affrontato le difficoltà legate alla riattivazione della linea ferroviaria Formia-Gaeta, conosciuta come “ex Littorina” (Sparanise-Gaeta, ndr). L’incontro, organizzato su richiesta del consigliere Adriano Zuccalà, ha coinvolto diversi attori istituzionali e tecnici, tra cui rappresentanti del Comune di Gaeta, del Consorzio Industriale del Lazio, di Astral Spa e del Comitato “Piazzale Gaeta”.

L’idea di ripristinare la linea risale al 2006, quando i comuni di Formia e Gaeta approvarono il progetto preliminare. Due anni dopo, la Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture sottoscrissero un accordo per avviare i lavori. Tra il 2009 e il 2016, vennero stanziati fondi regionali per un totale di 18 milioni di euro, destinati alla riqualificazione dei nove chilometri di tracciato. Tuttavia, difficoltà tecniche e modifiche al progetto iniziale hanno rallentato l’iter, lasciando l’opera incompleta.

Nel 2022, l’orientamento regionale è cambiato, privilegiando soluzioni a basso impatto ambientale. Questa scelta ha comportato la revisione dell’intero progetto per includere tecnologie sostenibili, sospendendo nel frattempo i finanziamenti. Inoltre, la presenza di infrastrutture come condotte idriche lungo il tracciato ha complicato ulteriormente la situazione, richiedendo adeguamenti strutturali. Il Consorzio Industriale ha stimato un incremento dei costi pari a 25 milioni di euro, avanzando la proposta di affidare la gestione del progetto ad Astral Spa.

Ferrovia Formia-Gaeta, si cambia visione

Per superare le difficoltà, si è deciso di trasformare il progetto ferroviario in uno tranviario, una soluzione più economica e rispettosa dell’ambiente. La nuova impostazione elimina la necessità di installare una linea elettrica aerea e semplifica i sistemi di segnalamento, prevedendo anche la chiusura di un passaggio a livello. A novembre 2023, la Regione ha stanziato ulteriori 20,6 milioni di euro, portando il totale dei fondi disponibili a circa 30,6 milioni, con Astral Spa incaricata di guidare la nuova fase progettuale.

Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto per il rilancio del turismo e il miglioramento della mobilità urbana. La riqualificazione della stazione e delle aree circostanti rappresenta un’occasione per riconnettere il centro cittadino con il resto del territorio, creando spazi pubblici moderni e funzionali. Inoltre, il recupero di una linea storica, attiva fin dal 1892, ha anche un valore simbolico per la comunità.

Le posizioni politiche sul progetto sono diversificate. Alcuni consiglieri hanno espresso perplessità riguardo alla gestione dei fondi già utilizzati e alla concreta fattibilità del nuovo piano, mentre altri hanno accolto con favore l’opzione tranviaria come soluzione pratica e sostenibile. Ora si attende la firma di una convenzione tra la Regione Lazio, il Consorzio Industriale e Astral Spa per avviare la fase esecutiva dei lavori.

Il rilancio della linea Formia-Gaeta si profila non solo come un’opportunità per migliorare la mobilità nel sud del Lazio, ma anche come un volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio. La sinergia tra istituzioni e stakeholder locali sarà determinante per portare a compimento un’opera che guarda al futuro senza dimenticare il passato.