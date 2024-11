Lunetta Savino, chi sono il suo ex marito e l’attuale compagno: tutto sulla sua vita privata

Curiosità sulla vita privata di Lunetta Savino: dal matrimonio naufragato al suo compagno attuale: gli amori dell’attrice

Quando pensiamo a Lunetta Savino immancabilmente ci ritorna alla mente il personaggio che l’ha sicuramente consacrata come attrice di fiction amatissima, Cettina in Un medico in Famiglia. L’esordio sul piccolo schermo con la fantomatica serie che ha visto protagonista Nonno Libero e la sua ciurma è avvenuto nel 1998.

Prima di allora, Lunetta aveva intrapreso la carriera nel mondo della recitazione riuscendo a prendere parte a spettacoli teatrali che le hanno poi dato accesso al set televisivo. Un passo in avanti che l’ha vista a poco a poco diventare un volto iconico nel panorama artistico italiano. L’attrice ha preso parte a diverse serie e film che in prima serata, e in replica, hanno fatto decisamente boom di ascolti. Impossibile dimenticarla nella fiction datata 2006 al fianco di Massimo Ghini, Raccontami. Tra i celebri film che le hanno dato maggiore risonanza non dimentichiamo Il figlio della Luna, Felicia Impastato.

Segna il debutto come attrice protagonista, invece, la nuova fiction televisiva in onda con quattro puntate su Rai 1 dal 19 novembre, Libera. Un curriculum artistico decisamente ampio che mette in mostra le infinite sfumature che Lunetta che, grazie alla sua versatilità, è in grado di dare ai personaggi a cui da voce e volto. Oltre la carriera artistica però, c’è anche uno spazio di vita privata cui la stessa attrice in alcune occasioni ha dato accesso. Cosa sappiamo degli amori passati e sull’attuale situazione sentimentale di Lunetta Savino? Ecco tutte le curiosità.

Lunetta Savino, chi sono l’ex marito e il suo attuale compagno: tutte le curiosità

Classe ’57, Lunetta Savino ha alle spalle un matrimonio naufragato nel 1994 con l’attore di teatro Franco Tavassi. Sebbene si tratti di un personaggio di spicco sulla scena teatrale, di lui non si hanno moltissime informazioni. Sui social non si riscontrano profili ufficiali, e si sa davvero poco sul suo privato. Durante gli anni di matrimonio i due hanno avuto un figlio, Antonio. Di lui sappiamo che vive all’estero, nel Regno Unito.

Ai microfoni di Domenica In, e poi anche nel salottino di Serena Bortone a La Volta Buona, l’attrice aveva raccontato di quei difficili momenti legati agli anni in cui ha affrontato il divorzio e in cui in contemporanea ha dovuto prendersi cura di suo figlio che, a quei tempi, era ancora in fasce. Il senso di colpa per non aver dato a suo figlio la famiglia che tanto aveva sperato l’affliggeva; tuttavia, a poco a poco è riuscita a rimboccarsi le maniche e a rimettersi in piedi. La fortuna le ha sorriso poiché l’attrice ha anche ritrovato l’amore fra le braccia di Saverio Lodato. Cosa sappiamo di lui?

Originario di Reggio Emilia, classe ’51, laureato in Filosofia. La sua carriera da saggista e giornalista lo ha portato ad intraprendere diverse collaborazioni con varie note testate. L’amore tra i due è frutto di un colpo di fulmine scoppiato nel 2015. Tutto è avvenuto dietro le quinte del film Felicia Impastato, di cui Lodato era sceneggiatore. Un amore ‘pendolare’ dal momento che Lunetta e Saverio vivono una relazione a distanza: lui vive a Palermo, mentre lei ha casa a Roma.

Ai microfoni del Corriere della Sera l’attrice l’aveva definita: “Una storia a cui ognuno da i propri spazi“. In quella circostanza aveva raccontato che i due sfruttano il tempo libero per trascorrere del tempo insieme in giro per il mondo, concedendosi di tanto in tanto degli spazi in solitaria in cui coltivare il proprio tempo.