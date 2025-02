Maltempo, Latina in ginocchio: “E’ una calamità naturale”. Danni per oltre 200 milioni

Situazione pesantissima nell’agropontino. L’acqua e la grandine che si sono abbattute nei giorni scorsi hanno provocato dei danni ingenti

“Stavolta non so se riusciremo a superare questa situazione”. Nello sfogo social di un agricoltore pontino, c’è tutta la disperazione che ha coinvolto un intero settore. Le piogge e la grandine che si sono abbattute sulla città di Latina hanno lasciato il segno. Venerdì 14 febbraio, mentre si celebrava la festa degli innamorati, Latina e le zone limitrofe venivano letteralmente messe in ginocchio.

In due giorni, secondo le stime, sarebbero caduti oltre cento millimetri di acqua. Il sistema di bonifica, che prevede oltre trenta impianti con le idrovore, si sono immediatamente attivati, prelevando circa trentamila litri di acqua al secondo: un lavoro che è servito per evitare una vera e propria catastrofe, ma che non è servito per salvare numerose coltivazioni. Molti agricoltori pontini sono rimasti in ginocchio.

“Chiesta la calamità naturale”: produzione dei kiwi in ginocchio

I danni più grandi si sono registrati nelle zone di Cisterna, Sermoneta, Latina Scalo, Cori e Doganella. Ad andare ko numerose coltivazioni di kiwi. A lanciare l’allarme è la Coldiretti di Latina, che ha parlato di una vera e propria catastrofe, accendendo i riflettori sul disastro che ha coinvolto i coltivatori di questo frutto. Già fortemente colpiti in passato. Secondo l’associazione che rappresenta gli agricoltori italiani, la situazione legata alla coltivazione e produzione dei kiwi a Latina e dintorni, è disperata. Tanto da chiedere, per bocca del Presidente Daniele Pili, lo stato di “calamità naturale”. Questo settore infatti, “è stato già fortemente compromesso dalla morìa che ha distrutto intere piantagioni, rendendo necessario il loro reimpianto e azzerando i ricavi delle aziende”.

La produzione di kiwi della zona risulta infatti strategica per il Lazio e per tutto il centro Italia. Prima dell’insorgere della crisi del settore, la Coldiretti aveva stimato un giro di affari per oltre duecento ottanta milioni di euro. Ad andare in fumo, anzi…ad essere state distrutte dall’acqua…sarebbero oltre 140mila giornate lavorative. Una situazione delicata, in una zona già fortemente compromessa in passato. La zona (di oltre novemila ettari) aveva subito già dei gravi danni in passato. Nel 2016 i primi problemi, sfociati poi nel 2022 dal calo di oltre 500 mila quintali di produzione: dai 280 milioni di produzione, si era arrivati a 112 milioni.

Un crollo verticale, che le piogge e la grandine che si sono abbattute sulla zona negli ultimi giorni, hanno ulteriormente accentuato. I dati parlano di danni stimati per oltre 220 milioni di euro. Numeri che potrebbero mettere in ginocchio l’intero settore e che hanno portato la Coldiretti a chiedere circa quattro milioni di euro per sostenere l’intera filiera. “Sono numerose le segnalazioni arrivate in queste ore – ha confermato il direttore di Coldiretti Latina, Gerardo Dell’Orto – Ci siamo subito mobilitati per attivare un controllo capillare sul territorio al fine di valutare e quantificare i danni e avviare tutte le procedure necessarie per dare sostegno alle aziende colpite”.