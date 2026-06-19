Mastercard Innovation Forum 2026: le rivoluzioni del Pos e dell’AI per un futuro integrato

Milano, Palazzo del Ghiaccio. Luci fredde, corsie piene, terminali che sembrano smartphone e una promessa nell’aria: pagare diventa semplice come parlare. È qui che Mastercard ha mostrato il suo domani, tra Pos 2.0 e AI che ti conosce abbastanza da aiutarti senza invaderti. Non è fantascienza: è la nuova normalità che bussa con garbo.

Dal terminale al punto-servizio

Il vecchio Pos, quello che strisciava e basta, lascia spazio a un oggetto diverso. Un piccolo hub con app integrate, pensato non solo per incassare ma per offrire servizi. Mastercard al suo Innovation Forum 2026 ha insistito su questo: il Pos come piattaforma, capace di gestire fidelizzazione, resi, piccoli abbonamenti, persino donazioni in un tocco.

La scena è concreta. Immagina il bar di quartiere: incasso, punti fedeltà, ricevuta digitale, scelta se lasciare una mancia o inviare 2 euro a una raccolta locale. Tutto sullo stesso schermo, senza saltare tra device. È la logica dell’ecosistema integrato evocata da Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard: “costruire insieme ai nostri partner un ecosistema integrato”. Il messaggio è chiaro: meno attrito, più valore al banco.

Il contesto aiuta a capire perché. In Italia, nel 2023, oltre una transazione con carta su due è stata contactless e i portafogli digitali hanno corso a doppia cifra. Numeri consolidati, che raccontano una voglia di esperienza rapida e sicura. Il Pos “2.0” spinge su questa scia: terminali più compatti, interfacce intuitive, funzioni “a moduli”. Se hai un chiosco estivo attivi i pagamenti rapidi e le donazioni; se gestisci una boutique aggiungi ordini in-store e ritiro. Il resto non ti serve, e non lo vedi.

L’AI che ti capisce, non che ti spia

Il punto centrale arriva a metà sala, quando l’intelligenza artificiale smette di essere parola d’ordine e diventa gesto. Mastercard ha mostrato acquisti “assistiti”: suggerimenti in cassa basati su preferenze esplicite, storia degli acquisti e contesto. L’AI non decide per te, ma ti toglie passaggi. Ti propone il formato giusto, applica il buono corretto, avvisa se stai pagando due volte lo stesso servizio. Il tutto con impostazioni chiare sul controllo dei dati. Senza trasparenza, questa promessa non regge. Qui, lo dicono con nettezza: nessuna magia opaca.

Nel concreto: al mercato, la cassiera vede sul Pos intelligente che hai un coupon attivo. Lo applica in un tap. In farmacia, l’app del terminale riconosce che stai ritirando una terapia ricorrente e propone subito il pagamento dilazionato, se disponibile. A un evento, il Pos per le donazioni ti mostra due progetti certificati e l’AI suggerisce la cifra media scelta dai partecipanti. Sono demo plausibili; la roadmap completa non è pubblica, ma la direzione è visibile.

C’è poi il tema della fiducia. L’Italia ha memoria lunga sui pagamenti: vuole semplicità, ma pretende tutele. Qui entrano standard di sicurezza, tokenizzazione, e un uso dell’AI che spiega il “perché” di ogni proposta. È la parte meno spettacolare, ma decisiva.

Uscendo dal Palazzo del Ghiaccio, resta una sensazione tattile: il futuro dei pagamenti non farà rumore. Si infilerà tra micro-azioni quotidiane, dal caffè al biglietto del tram. Il banco tornerà a essere un luogo di relazione, non un ostacolo. La domanda è semplice e grande insieme: quando pagare smetterà davvero di “sentirsi”, cosa inizieremo a notare di più?