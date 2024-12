Meteo Capodanno tra Anticliclone, freddo e piogge: le regioni a rischio

Cerchiamo di scoprire insieme che cosa succederà nei prossimi giorni per quanto riguarda il meteo. Fai molta attenzione ci sono delle regioni a rischio.

I giorni che ci separano dalla fine dell’anno sono davvero pochissimi, possiamo contarli senza problemi sulle dita di una mano. Ma che cosa succederà per quanto riguarda il meteo? Cerchiamo di entrare nel dettaglio della situazione italiana evidenziando le regioni che possono avere maggiori problemi con pioggia e freddo.

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo quale deve essere il nostro abbigliamento per la notte di Capodanno e non solamente! Massima attenzione alle temperature minime.

Meteo a Capodanno che cosa succede?

Manca davvero pochissimo alla notte di Capodanno, parliamo di meno 5 giorni! Iniziano quindi ad essere abbastanza attendibili le previsioni ed i relativi modelli. In modo particolare quelli di Mario Giuliacci e del suo team. Ma che cosa ci attende? Il Natale è stata caratterizzato dal freddo e dal clima invernale, com’è giusto che sia.

Sembra che nei prossimi giorni, quindi, continui l’inverno aggressivo ma con qualche piccola eccezione. L’alta pressione in questi giorni ci sta regalando delle belle giornate fino al 29 dicembre. Il clima è asciutto e vediamo un sole mite. Ma per la fine dell’anno arriva un nuovo capovolgimento del clima. A partire dal 30 ci sono delle forti correnti fredde in arrivo dai Balcani.

Ecco quindi che le temperature scenderanno nuovamente, ed anche di molto, portandoci ai valori tipici dell’inverno. Si sta avvicinando anche una perturbazione che arriva dal Nord-Atlantico che può far peggiorare ancora il clima in alcune regioni italiane. Al Nord ci sarà una fine dell’anno nuvolosa e a tratti piovosa E con precipitazioni importanti.

Su Alpi e Appennino Settentrionale vedremo la comparsa della neve anche sotto i 1000 metri. In pianura al momento ancora non é prevista. E per quanto riguarda le regioni del Centro e del Sud? Ancora poca pioggia e poca neve che si concentreranno in modo particolare sul versante tirrenico. Ricordiamoci che le previsioni sono sempre in continuo mutamento.

Quindi per il momento copriamoci per bene e portiamo un ombrello se vogliamo festeggiare in piazza con i vari eventi che stanno nascendo in tutte le cittadine, altrimenti vestiamoci a strati se passeremo questi giorni in casa. L’importante è stare bene e passare questa notte con le persone alle quali vogliamo bene. Il meteo poi si sistema o meglio noi ci adeguami a lui come capita sempre, non trovate?